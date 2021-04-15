Планы развития Петрозаводска предложили обсудить в новом формате

Выступая перед депутатами Законодательного собрания республики с отчетом о работе правительства за год, губернатор предложил обсудить планы социально-экономического развития Петрозаводска на сессиях совместно с федеральным Агентством стратегических инициатив.

Глава республики рассказал, что 24 марта на сессии Петросовета Ирина Мирошник предложила организовать дискуссионные площадки по наиболее проблемным вопросам развития города. Парфенчиков поддержал инициативу, но хотел бы ее развить.

По мнению губернатора, речь должна идти не просто о дискуссионных площадках, а об организации стратегических сессий. В такой форме городские и республиканские власти, эксперты и петрозаводчане подготовят программу развития столицы Карелии. Сформулированные предложения могли бы составить план действий будущего сити-менеджера.

Среди проблем карельской столицы Парфенчиков выделил состояние городской транспортной системы, уборку улиц, озеленение и благоустройство, отсутствие продуманной застройки.

Агентство стратегических инициатив было создано правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В 2017 году при содействии агентства в Петрозаводске проходила выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста».

Отметим, что большинство карельских парламентариев сегодня проголосовало «за» представленный Парфенчиков отчет о проделанной работе. 25 депутатов проголосовали за то, чтобы принять отчет.