План снижения цен на молоко разработали в Карелии

Меры по уменьшению стоимости молочной продукции принимают в Минсельхозе Карелии. На заседании общественного совета при ведомстве замминистра Ольга Палкина рассказала, как планируют этого добиться, передает «Агротайм».

Ставку сделали на рост производства в государственных совхозах. Это поможет снизить цены, ведь предложение вырастет.

В данный момент завершается разработка проектно-сметной документации на строительство двух новых объектов.

В совхозе «Ведлозерский» появится роботизированная молочная ферма на 1,2 тысячи голов дойного скота. В совхозе «Толвуйский» построят такую же, но на две тысячи голов. // Фото: klimkin/Pixabay.com