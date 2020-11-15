«ПКС-Водоканал» временно изменили номер диспетчерской службы

В связи с ремонтными работами на телефонной линии диспетчерская служба АО «ПКС-Водоканал» временно не принимает звонки по номеру 76-64-04.

Если у вас возникли вопросы по услугам водоснабжения и водоотведения, с диспетчерской службой можно связаться по номеру «Водного сигнала» +7 911 430 05 47.

«Также вы можете позвонить в ЕДДС города Петрозаводска по номеру 051»

- сообщают сотрудники АО «ПКС-Водоканал».

Ремонт телефонной линии в диспетчерской службе АО «ПКС-Водоканал» планируют завершить к понедельнику.