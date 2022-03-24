«ПКС-Водоканал»: тариф в Петрозаводске не вырастет

Согласно договору между республиканскими властями и компанией «ПКС-Водоканал» в реконструкцию системы водоснабжения Петрозаводска будет инвестировано более пяти миллиардов рублей.

Никакого резкого повышения тарифов не будет, и быть не может – они не могут расти больше, чем индекс потребительских цен, установленный государством (на сегодня это 4% в год). Остаться в заданных ценовых рамках и при этом увеличить объем работ, поможет льготный государственный кредит. Большую часть расходов на модернизацию федеральный бюджет берет на себя на условиях софинансирования. Но для этого требуется заключить концессионное соглашение. Подробности читайте здесь.