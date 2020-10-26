«ПКС-Водоканал» и «КРЦ» объявили акцию «В новый год – без долгов»

АО «ПКС - Водоканал» совместно с ООО «КРЦ» объявили о начале акции «В новый год – без долгов!». Победители получат подарочные сертификаты номиналом 1000 или 2000 рублей в один из торговых центров города Петрозаводска.

Для того чтобы стать участником акции, необходимо погасить дебиторскую задолженность за коммунальные услуги до 30 ноября, а в срок до 15 декабря внести предоплату за коммунальные услуги в декабре. Если у потребителя нет задолженности, то для участия в акции он должен просто внести аванс за декабрь.

Победителями станут первые участники, выполнившие условия акции. Получить приз могут как собственники, так и наниматели жилья в многоквартирных домах или частном секторе, проживающие на территории проведения акции.

Успейте внести предоплату за коммунальные услуги в числе первых! Узнать подробности акции, а также информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения можно по телефону 56-04-31.

На правах рекламы.