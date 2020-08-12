Питьевая вода в Карелии не прошла проверку на качество

Роспотребнадзор представил результаты контроля за качеством питьевой воды в Карелии. В первом полугодии 2020 года качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям по сравнению с 2019 годом осталось примерно на том же уровне и составило 41,9% и 4,6% несоответствующих гигиеническим нормативам проб питьевой воды, сообщили в управлении.

За этот период в Карелии было проведено 23 проверки в отношении организаций, эксплуатирующих водопроводные очистные сооружения. Вынесено 16 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности. Наложено 14 штрафов на общую сумму 240 тысяч рублей, еще два дела находятся на рассмотрении.

В Роспотребнадзоре считают, что основными проблемами, которые не позволяют обеспечить качественное водоснабжение в республике, являются отсутствие проектов зон санитарной охраны; изношенность, устаревшее оборудование большинства водопроводных очистных сооружений; более 70% износа водопроводных труб; отсутствие на большинстве ВОС технологических процессов по снижению природной цветности воды поверхностных водоисточников; частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения.