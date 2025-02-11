Пилоты будут гонять по покрытому льдом озеру в Карелии

Поклонники автомотоспорта приедут в наш край на фестиваль «Зимний драйв в Карелии».

Фестиваль будет проходить с 14 по 22 февраля, центральным событием станет марафон-гигант «25 часов на льду». Пилоты состязаются на озере Айранне.

Участникам предстоит в течение 25 часов в режиме непрерывного движения преодолеть максимальное количество кругов по пятикилометровой ледяной трассе.

К марафону допустят только машины без шипов, стабилизации и с задним приводом. Кроме автомобилей состязаться будет и мототехника.

А 22 февраля откроется гран-при «Карельская Джимхана». Участникам нужно будет преодолеть на автомобиле трассу как можно быстрее, обходя препятствия максимально точно и быстро.

Для зрителей тоже подготовлены различные развлечения. // фото unsplash.com