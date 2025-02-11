Команда «Хорс Карелия» обидно уступила в Тульской области

В понедельник команда «Хорс Карелия» провела свой очередной матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В Тульской области кондопожане играли с «Академией Михайлова - Юниор».

Игра получилась равной и упорной. Соперники боролись до самого конца, удачливее оказались хозяева. Итог - поражение «Хорс Карелии» 2:3.

Наша команда остается на 37-м месте в таблице МХЛ. В 45 матчах кондопожане одержали четыре победы. // Фото МХК «Хорс Карелия»