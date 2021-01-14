Петрозаводский автовокзал отменил еще несколько рейсов

В связи с аномальными морозами на территории Республики Карелия (местами до минус 40 градусов и ниже), вносятся изменения в междугородном расписании автовокзала, сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск».

14 января отменяются рейс № 528 «Петрозаводск – Костомукша через Сегежу» отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 21:30.

14 января отменяется рейс № 525 «Петрозаводск – Пудож» отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 22:00.

Кроме того, по обращению перевозчика ООО «АТП» (г. Олонец), только 15 января отменяется рейс № 519 "Петрозаводск - Олонец", отправлением с автовокзала г. Петрозаводск в 18:15.

Ранее "Петрозаводск говорит" писал об отмене других рейсов.

Задать интересующие Вас вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение можно на официальном сайте автовокзала.

Фото с сайта avokzal.karelia.ru