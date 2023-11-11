Петрозаводск ждет еще одна большая стройка

Один мост в столице Карелии открыли, на очереди ремонт другого. Аварийную переправу на Мерецкова через Лососинку также собираются капитально приводить в порядок.

Как стало известно из официальных источников, экспертиза завершена, смета проекта определена. Строительство моста обойдется примерно в два миллиарда рублей.

Приступить к стройке планируют в январе 2024 года, а ввести мост рассчитывают к концу 2025. // фото «Петрозаводск говорит»