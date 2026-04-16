16 апреля 2026, 08:13
Петрозаводск вошел в топ направлений отдыха на майские праздники
Отдых в столице Карелии обойдется недешево туристам в мае
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений, популярных у туристов для проведения времени на базах отдыха в майские праздники. В список вошел и Петрозаводск.
Столица Карелии заняла в рейтинге четвертое место. Сутки проживания в городе стоят, в среднем, 12 360 рублей. Туристы обычно едут в Петрозаводск на три дня.
Помимо нашего города в списке оказались Суздаль, Железноводск, Кабардинка и другие направления.
