Петрозаводск вошел в топ направлений отдыха на майские праздники

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений, популярных у туристов для проведения времени на базах отдыха в майские праздники. В список вошел и Петрозаводск.

Столица Карелии заняла в рейтинге четвертое место. Сутки проживания в городе стоят, в среднем, 12 360 рублей. Туристы обычно едут в Петрозаводск на три дня.

Помимо нашего города в списке оказались Суздаль, Железноводск, Кабардинка и другие направления.

