Петрозаводск в прошлом году собрал на 36 процентов больше налогов

Налоговые поступления в бюджет Петрозаводска за 2024 год выросли на 35,9 процента. Это беспрецедентный рост собственных доходов городского округа за последние годы. За 2024 год поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводска составило 4,2 млрд рублей.

Рост по налогу на доходы физических лиц составил 25 процентов. Поступления налога от применения упрощенной системы налогообложения выросли на 24 процента, от налога при применении патентной системы – в 2,5 раза. Поступления по земельному налогу выросли на 16 процентов.

В части межбюджетных трансфертов отмечается, что за 5 лет объем финансовой помощи бюджету города вырос в 1,9 раза (в 2019 году – 4,5 млрд рублей, 2024 – 8,5 млрд рублей). В 2025 году бюджету Петрозаводского городского округа предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 6,8 млрд рублей.

На 1 января 2025 года объем муниципального долга составил 2,2 млрд рублей, в том числе объем рыночного муниципального долга – 8,7 млрд рублей. Долговая нагрузка составляет 54 процента. За последние 5 лет долговая нагрузка сократилась на 34,1 процента. Отношение рыночного долга к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в 2024 году составило 20,7 %.

По результатам оценки качества управления муниципальными финансами Петрозаводский городской округ занимает первое место.