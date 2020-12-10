Петрозаводск отпразднует юбилей Петра Первого

350 лет со дня рождения императора Петра Первого исполнится в 2022 году. В столице Карелии подготовку к этой дате начали заранее. Городские власти планируют провести ряд мероприятий в честь юбилейной даты.

Как сообщает пресс-центр мэрии, один из центральных объектов предстоящего празднования – «Петровский дворец». Директор учреждения Марина Карасева рассказала о планах развития «дворца». Это и благоустройство территории, устройство рощи карельских берез, ремонт фасада и внутренних помещений, конкурсы и фестивали, дополнительные образовательные программы.

В рамках празднования 350-летия основателя города в Петрозаводске планируют провести образовательные, просветительские и культурные мероприятия. В мэрии рассматривают концепцию воссоздания дворцово-паркового комплекса «Государев сад». (фото pac.ru)