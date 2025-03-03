Петрозаводск находится в конце рейтинга по объемам строительства жилья

В рейтинге городов по объему строительства квартир в расчете на душу населения Петрозаводск находится ближе к концу, чем к лидерам.

Столица Карелии заняла 73 место в списке, в котором всего 100 позиций. Это следует из данных РИА Новости.

Площадь строящихся квартир в начале 2025 года в Петрозаводске составляет всего 0,64 кв.м на одного жителя.

В лидерах Краснодар, Тюмень и Владивосток. В аутсайдера – Комсомольск-на-Амуре, Мурманск и Нижний Тагил.

В качестве показателя выступает площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России (административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России).

В целом по стране в многоквартирных домах по состоянию на январь 2025 года строится более 110 миллионов квадратных жилья, или 2,3 миллиона квартир. На первую пятерку крупнейших городов приходится более трети всего общероссийского строительства, на ТОП-15 мегаполисов более половины строительства квартир. В абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве, Краснодаре и Петербурге.