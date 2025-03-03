В России предлагают продавать алкоголь шесть дней в неделю

В России предлагают запретить продажу алкоголя по воскресеньям. Такую инициативу озвучил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Он считает, что один день в неделю без спиртного с любимым человеком или в кругу семьи даст прирост рождаемости и усилит борьбу с алкоголизацией россиян, пишет «Газета.Ru».

Предлагается дополнить закон о госконтроле за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. В частности, дополнить фразу о том, что не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени, словами - а также в выходной день (воскресенье).

В России обсуждают различные инициативы, запрещающие продажу спиртного. Например, звучало предложение ограничить продажу алкоголя не достигшим 21-летнего возраста гражданам.

В некоторых регионах страны власти самостоятельно пытаются решить вопрос с алкоголем.