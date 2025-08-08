Петрозаводчанке внушили, что на нее оформлен кредит на 10 миллионов

56-летняя петрозаводчанка стала жертвой обмана, поверив звонку от женщины, похожей на ее бывшую коллегу. Потерпевшая лишилась собственных накоплений, кредита и одолженных у знакомых денег.

В полиции рассказали, как аферисты обманули жительницу Карелии. Сперва якобы бывшая коллега сообщила ей об утечке данных на работе, после с ней связался какой-то специалист. Петрозаводчанка узнала, что кто-то пытался от ее имени перечислить деньги преступникам, но Центробанк остановил перевод. Для большей убедительности в мессенджере ей сбросили какие-то бумажки, в подлинность которых она поверила. Женщину запугали, что следователь из Москвы ждет ее для дачи показаний. Этот же несуществующий силовик убедил горожанку, что преступник заложил ее квартиру и взял кредит на 10 миллионов рублей.

К счастью для женщины его поймали, но на руках у преступника были всего 8 миллионов, все остальное женщина должна почему-то возмещать сама. Собеседник убедил ее, что деньги ей вернут. Мошенники не давали ей задуматься ни на секунду и постоянно были с ней на связи. Под их влиянием жительница Карелии перевела свои деньги на чужой счет. Потом одолжила у знакомых 900 тысяч и тоже отправила неизвестно кому. Остаток она взяла в банке и также отправила на счета, которые ей диктовали. В общей сложности петрозаводчанка потеряла 2 миллиона 643 тысячи.

Назад ей разумеется никто ничего не вернул. Женщина позвонила следователю и дозвонилась и правда в силовое ведомство, но там сказали, что такого сотрудника у них никогда не было. В итоге потерпевшая обратилась в полицию. © «Петрозаводск говорит»