01 ноября 2020, 18:18
Общество

Петрозаводчанка выступила в шоу «Танцы на ТНТ»

Выпуск программы танцевального шоу с участием Дарьи Гущиной вышел в эфир в субботу, 31 октября

Жительница Петрозаводска Дарья Гущина прошла испытание в 7 сезоне шоу «Танцы на ТНТ». Она выступала в 10 выпуске программы, которую на ТВ показали вчера, в субботу 31 октября.

Судьи сказали ей два «да» и одно «нет». Таким образом можно сказать, что петрозаводчанка прошла испытание.

Смотрим выступление нашей участницы:

Добавим, что Дарья уже принимала участие в третьем сезоне шоу «Танцы на ТНТ» в 2016 году, но неудачно.

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«Танцы на ТНТ»
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