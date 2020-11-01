Петрозаводчанка выступила в шоу «Танцы на ТНТ»

Жительница Петрозаводска Дарья Гущина прошла испытание в 7 сезоне шоу «Танцы на ТНТ». Она выступала в 10 выпуске программы, которую на ТВ показали вчера, в субботу 31 октября.

Судьи сказали ей два «да» и одно «нет». Таким образом можно сказать, что петрозаводчанка прошла испытание.

Смотрим выступление нашей участницы:

Добавим, что Дарья уже принимала участие в третьем сезоне шоу «Танцы на ТНТ» в 2016 году, но неудачно.