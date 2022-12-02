Петрозаводчанка участвует в «Битве шефов» с Константином Ивлевым

Жительница Петрозаводска Анастасия Шибанова участвует в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Она представила для кастинга карельские блюда и попала в команду к Константину Ивлеву.

Петрозаводчанка назвала себя экспертом карельской кухни и приготовила ботвинью с судаком на квасе из Карелии и ряпушник – рыбный пирог с ряпушкой.

Эти блюда попробовали шефы страны Ренат Агзамов и Константин Ивлев. По словам Ивлева, ботвинья получилась «феноменальной». Агзамов назвал ее просто вкусной. При этом пирожки ему не понравились.

- Пирожки несъедобные, конечно же, однозначно говорю нет,

- заявил он.

Анастасия Шибанова попала в команду к Константину Ивлеву. Он дал задание приготовить пирог с рябчиком. Но пирог петрозаводчанки не стал пробовать: сказал, что тесто сырое. // фото: скриншот видео телеканала «Пятница»