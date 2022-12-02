Начинаем день с подборки свежих анекдотов для хорошего настроения

Смеемся вместе с новой порцией анекдотов для хорошего настроения.

-) Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся еще с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Оксану.

-) Спасибо снегу за ремонт дорог!

-) В городе началась бессмысленная и беспощадная битва водителей грейдеров, убирающих снег с проезжей части на тротуар, и дворников магазинов, кидающих снег обратно.

-) Остановки для транспорта специально разрабатывались для нашей погоды. Дизайнеры учли все. На случай жары они сделали стеклянные крыши. На случай ветра — проемы в стенах. На случай мороза — железные сидения.

-) В ходе социологического исследования ответы россиян на вопрос «Что вы будете делать, если увидите зеленого человечка?» распределились так:

— 60% — брошу пить;

— 30% — начну пить;

— 9% — обращусь к психиатру.

И только одна девушка сказала: «Начну переходить дорогу».

-) Гадала на старый Новый год. Сожгла елку, затопила соседей, ушибла валенком какого-то мужика… Сразу приехали скорая, пожарные и милиция. Теперь сижу и думаю, кто из них суженый. // фото unsplash.com