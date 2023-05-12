12 мая 2023, 20:30
Спорт

Петрозаводчанка стала чемпионкой мира по смешанному рукопашному бою

Екатерина Зимина победила на престижных соревнованиях в Москве

Спортсменка из Карелии великолепно выступила на Чемпионате мира по смешанному рукопашному бою MIXED HAND COMBAT MHC – MMA. Соревнования проходила в Москве в майские праздники, пишет «Фактор News».

Победу оспаривали 15 самых сильных спортсменок из 15 разных стран. Екатерина Зимина из Петрозаводска победила соперниц и по итогам стала чемпионкой мира по смешанному рукопашному бою.

Она также выполнила норматив мастера спорта международного класса. Екатерина Зимина тренируется в академии смешанных единоборств Knockout. // фото: академия смешанных единоборств Knockout

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
рукопашный бой
екатерина зимина