Петрозаводчанка стала чемпионкой мира по смешанному рукопашному бою

Спортсменка из Карелии великолепно выступила на Чемпионате мира по смешанному рукопашному бою MIXED HAND COMBAT MHC – MMA. Соревнования проходила в Москве в майские праздники, пишет «Фактор News».

Победу оспаривали 15 самых сильных спортсменок из 15 разных стран. Екатерина Зимина из Петрозаводска победила соперниц и по итогам стала чемпионкой мира по смешанному рукопашному бою.

Она также выполнила норматив мастера спорта международного класса. Екатерина Зимина тренируется в академии смешанных единоборств Knockout. // фото: академия смешанных единоборств Knockout