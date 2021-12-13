Петрозаводчанка пригласила в гости друзей и лишилась смартфона

В полицию пришла 48-летняя жительница Петрозаводска и рассказала, что у нее пропал телефон. Накануне женщина дома отдыхала со своими друзьями, сообщили в МВД Карелии.

Когда застолье было в разгаре, хозяйка квартиры ушла спать. Утром гостей в ее доме уже не было, как и сотового телефона стоимостью 8 700 рублей.

Сотрудники угрозыска выяснили, что к краже причастен один из гостей – ранее судимый 51-летний мужчина. Он признался, что взял гаджет, продал его и купил спиртное на вырученные деньги.

Возбуждено уголовное дело, причем фигуранту инкриминировали еще несколько преступных эпизодов. Это кражи четырех велосипедов, открытое хищение денег. Жителя Петрозаводска заключили под стражу. // Фото: Pexels / Pixabay.com