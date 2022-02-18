Петрозаводчанка подвезла подругу с ребенком и получила штраф

Сегодня утром сотрудники ГИБДД Петрозаводска провели рейд «Юный пассажир» у детского сада №127. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы контролировали соблюдение правил перевозки детей автомобилистами. Было выявлено одно нарушение. Женщина перевозила четырехлетнего ребенка на заднем сидении. Малыш не был пристегнут ремнем безопасности и перевозился без детского удерживающего устройства. Водитель рассказала, что подвозила до детского сада подругу с ребенком.

В отношении автомобилистки был составлен административный протокол. Ей придется заплатить штраф в размере 3000 рублей. Фото источника