Мужчина в Карелии залез в окно к знакомой и украл деньги на спиртное

В одном из поселков Калевальского района кто-то проник в дом к женщине и украл деньги. Сотрудники угрозыска выяснили, что это 26-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина ранее не раз преступал закон, к тому же злоупотреблял алкоголем. Однако у него не было постоянной работы, соответственно, купить спиртное было не на что.

Тогда он решил забраться в дом к 43-летней односельчанке. Раньше мужчина не раз бывал у нее и знал, где женщина хранит сбережения. Он убедился, что хозяйки нет дома, и ловко снял запиравший изнутри окно в дом крючок.

Проникнув в жилище, подозреваемый украл две тысячи рублей и скрылся. Деньги он потратил на приобретение алкоголя. // Фото: gazetanovoros.ru