Петрозаводчанин выехал на встречку: пострадал пассажир

Жителю карельской столицы назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы за небрежную езду. Мужчина не справился с управлением транспортного средства и причинил здоровью пассажира тяжкий вред.

«Как следует из материалов уголовного дела подсудимый в феврале 2019 года, двигаясь со стороны города Петрозаводска в сторону аэропорта «Петрозаводск», проявив неосторожность, в форме преступной небрежности, в нарушение п. 1.5 и п. 10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации допустил потерю контроля над управлением автомобиля, что вызвало занос транспортного средства, выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем»,

- сообщается на сайте Прионежского районного суда.

В результате столкновения, пассажиру автомобиля были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.