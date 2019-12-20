Водитель, сбив женщину с собакой в Петрозаводске, скрылся с места ДТП

В Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска рассказали подробности аварии на набережной Варкауса.

Напомним, накануне в объектив камеры видеонаблюдения попал момент наезда машины на пешехода с собакой на перекрестке набережной Варкауса и улицы Мурманская. Судя по всему, досталось только человеку. Пес успел отбежать.

Водитель автомобиля «Рено Логан» сбил женщину, 1958 года рожденич, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации службы, водитель с места ДТП скрылся и в ГИБДД не сообщил. Пострадавшей женщине назначили амбулаторное лечение.