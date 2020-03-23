Петрозаводчанин украл деталь с чужого автомобиля и продал ее другу

В полицию Петрозаводска был вынужден обратиться 48-летний горожанин. Утром он обнаружил, что кто-то скрутил и украл детать его автомобиля - светодиодную балку стоимостью 2750 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 20-летний мужчина. Он рассказал, что специально отправился гулять по городу ночью, чтобы найти автомобиль с такой деталью. Молодой человек обнаружил то, что искал, в соседнем микрорайоне. Он скрутил балку и продал ее другу за 2500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения. Украденная балка была найдена и изъята полицейскими.