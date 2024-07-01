Петрозаводчанин самостоятельно отремонтировал дорогу на работу

Петрозаводчанину надоело ездить по разбитой дороге. Мужчина вместе с помощником привел в порядок участок дороги длиной 200 метров.

Три часа работы и больше трех тонн смеси для ремонта дорог потребовалось Михаилу Коппалеву, чтобы засыпать ямы и неровности на Новокукковсом проезде.

«Надоело каждый день выезжать со двора по разбитой дороге. Как хорошо, что на работе очень отзывчивый руководитель: спросил автомобиль с прицепом и отсев, получил разрешение, взял напарника и поехали творить»,

– рассказал мужчина.

Теперь о глубоких ямах на дороге напоминают только пятна утрамбованной смеси. Михаил Коппалев и Алексей Басалаев постарались, чтобы всем участникам дорожного движения стало удобно ездить и ходить.

Михаил рассказал, что общий двор многоэтажки он также привел в порядок, убрал мусор. В этом ему помогла его одиннадцатилетняя дочь.

Получается, что решить некоторые проблемы можно собственными силами, было бы желание. Правда, хотелось бы, чтобы было желание решить проблемы и у тех, кто ими должен заниматься по долгу службы.//фото Михаила Коппалева