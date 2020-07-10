Мужчина пытался вынести из магазина коньяк, футболку и батарейки

Очередные хищения пресечены в магазинах Петрозаводска. Самый ходовой товар у магазинных воров – алкоголь, сообщает Управление Росгвардии по РК.

Более чем на 3000 рублей пытался обмануть магазин 52-летний житель столицы республики. Он спрятал и пронес мимо кассы бутылку коньяка, футболку, батарейки и аккумуляторные элементы питания. Правонарушение было замечено, злоумышленник задержан сотрудниками батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны. На место прибыла следственно-оперативная группа городского управления полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще один нарушитель был задержан при попытке вынести без оплаты бутылку виски. Группа задержания передала его участковому уполномоченному полиции. При проверке выяснилось, что на счету гражданина два неоплаченных штрафа. Скорее всего, они возрастут в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ и к ним прибавится еще один, административный, за совершение мелкого хищения.