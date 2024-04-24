Петрозаводчанин покатался на машине подруги и ответит за угон

Молодая петрозаводчанка увидела свой автомобиль на парковке поврежденным и догадалась, что его кто-то угнал, а потом вернул на место. Оказалось, преступление совершил 21-летний сожитель девушки, сообщили в МВД Карелии.

Он признался, что захотел покататься и взял ключи от иномарки подруги, пока она спала. Но вскоре неопытный водитель въехал в сугроб и повредил бампер. Тогда юноша вернул автомобиль на место и решил, что его «приключение» останется незамеченным.

Возбуждено уголовное об угоне, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // фото: freepik.com