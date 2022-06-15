Петрозаводчанин не оплатил почти 200 штрафов за нарушения ПДД

Сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами провели рейд по поимке должников в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В ходе мероприятия был остановлен автомобиль «Фольксваген Амарок». Выяснилось, что управлявший им 37-летний водитель не оплатил 194 штрафа за нарушения ПДД.

Судебные приставы взыскали с мужчины задолженность на сумму более 95 тысяч рублей.

В ГИБДД напомнили, что за неуплату штрафа предусмотрен административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Фото ГИБДД Петрозаводска