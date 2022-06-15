Новый пункт исследования клещей открыли в Петрозаводске

Новый пункт по исследованию клещей открыли в Республиканской инфекционной больнице в Петрозаводске. Их будут проверять специалисты Центральной микробиологической лаборатории, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Он уточнил, что исследование стоит 1 200 рублей, но затем пациентов бесплатно консультируют врачи РИБ на ул. Кирова, 44.

Они принимают людей, которых укусил клещ с выявленным энцефалитом или боррелиозом. Также помощь окажут тем, у кого есть симптомы этих заболеваний.

Клещей на анализ принимают каждый день в боксе № 10, это пункт ПЦР-тестирования. В будни он работает с 8 до 18 часов, в выходные – с 9 до 14.

Клеща нужно принести в герметичной и чистой емкости, если нельзя доставить его оперативно, надо хранить в морозилке. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте