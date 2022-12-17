Петрозаводчанин лишился свободы за серию преступлений

33-летний петрозаводчанин, ранее не привлекавшийся к ответственности, внезапно превратился в хулигана и «собрал» ворох злодеяний в своей биографии.

Суд признал мужчину виновным в повреждении имущества, угрозе убийством, побоях и грабеже. Все преступления мужчина совершал, когда был пьян. Подробности рассказали в прокуратуре.

В суде установили, в июле 2021 года на бульваре Интернационалистов в столице Карелии мужчина повредил четыре припаркованных автомобиля. Ущерб превысил 60 тысяч рублей. В сентябре в доме на Хейкконена он ехал в лифте с женщиной с двумя детьми. В какой-то момент он пригрозил ее убить. В тот же день он напал на сотрудника магазина – ударил в голову. В октябре мужчина украл продукты. Злоумышленника схватили и судили. Вину он признал.

Суд приговорил его к полутора годам колонии-поселения. Приговор пока не вступил в силу. // фото unsplash.com