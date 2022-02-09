Петрозаводчанин лишил имущества отбывающего наказание товарища

В полицию Петрозаводска обратилась сожительница 29-летнего горожанина. Она рассказала, что, пока ее мужчина отбывает наказание за совершенное преступление, кто-то украл его мотоцикл, который был припаркован во дворе. Ущерб был оценен в 230 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 46-летний друг владельца транспорта. Выяснилось, что мужчина, зная, что его товарищ находится в местах лишения свободы, решил украсть его мотоцикл. С помощью грузоперевозчика он доставил транспортное средство в свой гараж и начал готовить к продаже. Однако осуществить задуманное он не успел.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант признался в совершении преступления. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Tama66