Юношу осудили за пособничество в незаконном сбыте наркотиков

Юноша помогал торговцам наркотиками, за что был осужден в Карелии. Суд в Сегеже признал молодого человека виновным в пособничестве в незаконном сбыте запрещенных веществ.

На момент незаконных действий юноше еще не успело исполниться 18 лет. Все происходило в 2020 году. По данным следователей, юноша «посредством телефонных переговоров со сбытчиком наркотиков и их приобретателем содействовал совершению незаконного сбыта наркотического средства в крупном размере».

Молодой человек раскаялся в содеянном и получил условное наказание – три года лишения свободы с таким же испытательным сроком. (фото vk.com)