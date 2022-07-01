Петрозаводчанин хотел свободно гулять и дал взятку сотруднику УФСИН

33-летний петрозаводчанин проведет несколько лет в колонии строгого режима за взятку, сообщили в Следкоме по РК.

Мужчина находился под домашним арестом, обязан был носить электронные браслеты. Чтобы вновь почувствовать себя свободным человеком, он решился дать взятку сотруднику УФСИН. Первую часть вознаграждения – 15 тысяч рублей – он передал 2 декабря 2021 года. Всего же он обещал заплатить 75 тысяч рублей. Затея провалилась, мужчина оказался на скамье подсудимых с уголовным делом о даче взятки.

Петрозаводский городской суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.