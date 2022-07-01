Мужчина пострадал в опрокинувшемся тракторе

При подъезде к Петрозаводску неуправляемый трактор вылетел с дороги в кювет. Дорожная авария произошла 30 июня около девяти часов вечера.

В Госавтоинспекции Карелии предварительно выяснили, что водитель трактор «Беларус-82МК-01» не справился с управлением. Трактор съехал в кювет и опрокинулся. Тракторист получил травмы, его доставили в больницу. (фото unsplash.com, Scott Rodgerson)