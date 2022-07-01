Пассажир троллейбуса вышел на дорогу и угодил под машину

Жесткую аварию на проспекте Невского запечатлел видеорегистратор очевидца.

ДТП произошло 30 июня 22:40 в столице Карелии. Троллейбус стоял на перекрестке в левом ряду, из него прямо на проезжую часть вышел пассажир. Двигавшийся в правом ряду автомобиль снес пешехода. На записи слышен резкий звук тормозов.

По информации Госавтоинспекции, пострадал 17-летний пешеход. Его госпитализировали в БСМП. Также пострадала девушка-пассажир, находившаяся в автомобиле ВАЗ. 20-летнюю пострадавшую госпитализировали. ГИБДД устанавливает обстоятельства случившегося. (фото скриншот, пресс-служба Госавтоинспекции, видео паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»)