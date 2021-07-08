Петрозаводчанин едва не лишился гаража и машины из-за горящей травы

7 июля в 20:09 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о дыме, идущем из гаража на улице Советской в Петрозаводске.

Вокруг гаража горела трава, из самого строения шел дым. Пожарные вскрыли гараж, вытолкнули автомобиль, после чего быстро справились с огнем.

Огонь успел повредить внутреннюю обшивку стены гаража. Также вокруг строения сгорели трава и мусор. По предварительным выводам специалистов, петрозаводчанин едва не лишился гаража и автомобиля из-за горящей травы, которая вспыхнула из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Проводится проверка.

Как отмечают специалисты, с начала пожароопасного периода огнеборцы Карелии порядка 150 раз привлекались для ликвидации горящей сухой травы и мусора. (фото astv.ru)