08 июля 2021, 08:37
Петрозаводчанин едва не лишился гаража и машины из-за горящей травы
Неизвестные покурили возле строения, после чего разгорелся пожар
7 июля в 20:09 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о дыме, идущем из гаража на улице Советской в Петрозаводске.
Вокруг гаража горела трава, из самого строения шел дым. Пожарные вскрыли гараж, вытолкнули автомобиль, после чего быстро справились с огнем.
Огонь успел повредить внутреннюю обшивку стены гаража. Также вокруг строения сгорели трава и мусор. По предварительным выводам специалистов, петрозаводчанин едва не лишился гаража и автомобиля из-за горящей травы, которая вспыхнула из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Проводится проверка.
Как отмечают специалисты, с начала пожароопасного периода огнеборцы Карелии порядка 150 раз привлекались для ликвидации горящей сухой травы и мусора. (фото astv.ru)