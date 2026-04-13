Петрозаводчане жалуются на пыль в воздухе

Жители карельской столицы недовольны качеством весенней уборки города от зимнего смета. На Древлянке кучи песка и грязь. Фотографии опубликовали в паблике «Подслушано в Птз».

По мнению автора снимков, на Древлянке не убирали смет.

«Песок даже не оседает уже, он всегда в воздухе! Посетите садики на улице Новоселов. Финский проезд. Школу 55! Дети там дышат всем этим ежедневно! Садик на Лесном пр. Школы на березовой Аллее. Все эти дни учреждения находятся у дорог!» - пишет обеспокоенный горожанин.