Петрозаводчане завоевали медали на соревнованиях в Ярославле

Легкоатлеты из Петрозаводска успешно выступили на состязаниях в Ярославле. Спортсмены соревновались в многоборье, толкании ядра, прыжках в длину и высоту и беге.

Воспитанники Спортивной школы №3 Петрозаводска защищают честь Карелии на Чемпионате и Первенстве Северо-Запада России по легкой атлетике. В легкоатлетическом манеже собрались свыше 500 ведущих спортсменов со всей страны, чтобы определить лучших в различных дисциплинах, уточняет сайт «Петрозаводск спортивный».

На дистанции 60 метров золотые медали выиграли Евгений Репкин и Марк Краснюк. Бронзовую награду получила Виктория Сонина.

В толкании ядра первое место у Арины Сорокиной, Александры Аксентьевой и Владислава Босоногова. Серебро – у Любови Цыгановой. Владислав Гатальский и Артём Сидоров показали лучший результат в прыжках в высоту, выиграв золотые медали. Гордей Соколов и Анастасия Куйвонен стали серебряными призёрами. Третье место у Дарьи Астаховой.

На дистанции 1500 метров золотую награду получил Лев Мухачёв. На 400 метров – Виктория Дмитриева. Бронзовую медаль выиграла Ксения Васина. Алина Путилина набрала в 5-борье 2969 очков – на серебряную награду.