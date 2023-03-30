Петрозаводчане возмущены горами мусора на площадках после уборки

Уборка контейнерных площадок после вывоза с них мусора вызывает множество нареканий горожан. Они жалуются в паблике «Подслушано ПТЗ» ВКонтакте.

В частности, горожане разместили фотографию площадки около дома № 28 на Первомайском проспекте.

- Прежде чем начинать сортировку мусора, Карельскому экологическому оператору нужно научиться убирать мусорные площадки! Рядом находится 3-я взрослая поликлиника, вид из окон открывается потрясающий!

– негодует пользователь.

Ему отвечают, что такие контейнерные площадки в изобилии не только на Первомайском.

- Улица Попова - между домами №№ 4 и 6. Мусор из баков вытряхнули, а все, что упало, так и валяется. Раньше после того, как освободят баки от мусора, площадки подметали работники, а теперь везде срач. А чего стоят горы шин, накиданных у площадки. Живем как в крысятнике. Грязища, вонища. Позор. И это после смены компании,

- сетуют горожане.

Они пишут, что с начала года сборщики мусора ни разу не собрали рассыпавшиеся отходы после погрузки. В результате образовалась «помойная дорога».

- Ветер, проезжающие машины весь посыпанный мусор разносят по дворам, дороге и кустам у забора больницы. Дорога Сорокская представляет теперь печальное зрелище из-за таких «работников» и превратилась в трассу мусора, объедков, разбросанных упаковок,

- пишут люди.

Они резонно спрашивают, почему в минувшем году прежний регоператор такого не допускал, мусорные площадки были чистыми.

Напомним, ранее уборку ТКО осуществляло предприятие «Автоспецтранс». Но в регионе случился «мусорный передел». // фото: «Подслушано ПТЗ»/ВКонтакте