Петрозаводчане сфотографировали остановку-инвалида

Остановочный комплекс из металла на Древлянке покосился. Судя по фотографиям, опубликованным в сообществе «Моя Древлянка», нижняя часть конструкции с одной стороны сломана, одна из опор деформирована. С другой стороны конструкция приподнялась, видны торчащие болты.

«Остановка находится в небезопасном положении. Как будто то в нее врезалось автотранспортное средство»,

- написала петрозаводчанка. По ее мнению, комплекс следует либо отремонтировать, либо демонтировать.

В комментариях подписчики указали, что остановка находится в таком состоянии с осени. В один из дней сильный ветер опрокинул конструкцию. Подписчики предположили, что остановку перевернули, а ремонтировать не стали. // фото паблик «Моя Древлянка»