29 марта 2023, 20:13
Петрозаводчане сфотографировали остановку-инвалида
Фото деформированной остановки на Древлянке появились в соцсети
Остановочный комплекс из металла на Древлянке покосился. Судя по фотографиям, опубликованным в сообществе «Моя Древлянка», нижняя часть конструкции с одной стороны сломана, одна из опор деформирована. С другой стороны конструкция приподнялась, видны торчащие болты.
«Остановка находится в небезопасном положении. Как будто то в нее врезалось автотранспортное средство»,
- написала петрозаводчанка. По ее мнению, комплекс следует либо отремонтировать, либо демонтировать.
В комментариях подписчики указали, что остановка находится в таком состоянии с осени. В один из дней сильный ветер опрокинул конструкцию. Подписчики предположили, что остановку перевернули, а ремонтировать не стали. // фото паблик «Моя Древлянка»