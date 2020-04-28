Петрозаводчане поженились, обменявшись деревянными кольцами

Петрозаводчане Дарья и Сергей Деревнины решили в феврале, свадьба была назначена на апрель и переносить ее на лето молодожены не стали, сообщает ГТРК «Карелия».

«Наш праздник не может испортить никакой вирус, никаких пышных торжеств мы и не планировали, так что решили не переносить, хотя ЗАГС и предлагал нам», - рассказала Дарья.

В большом зале жених и невеста были вдвоем, без свидетелей и гостей, а после регистрации одели друг другу деревянные кольца.

В условиях пандемии ювелирные магазины закрыты, но это тоже не остановило влюбленных. Сергей изготовил кольца из карельской березы, на токарном станке.

«Мое кольцо вышло с десятой попытки, Сергея – со второй», - уточнила Дарья.

Сейчас во Дворце бракосочетаний приостановлен прием заявлений о заключении или расторжении брака до 1 июня.