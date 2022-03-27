Петрозаводчане пожаловались на не защищающие от непогоды остановки

Ожидающие общественный транспорт пассажиры пожаловались, что спрятаться от непогоды в остановочных комплексах невозможно. Фотографии конструкций они разместили в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

В комментарии к снимку остановочные комплексы назвали очень резко. Когда начались метель и пронизывающий ветер, их непригодность стала очевидной. Остановки не укрывают от снега и дождя, как должны это делать.