27 марта 2022, 15:41
Петрозаводчане пожаловались на не защищающие от непогоды остановки
С приходом метели и ветров жители Петрозаводска «оценили» современные остановочные комплексы
Ожидающие общественный транспорт пассажиры пожаловались, что спрятаться от непогоды в остановочных комплексах невозможно. Фотографии конструкций они разместили в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
В комментарии к снимку остановочные комплексы назвали очень резко. Когда начались метель и пронизывающий ветер, их непригодность стала очевидной. Остановки не укрывают от снега и дождя, как должны это делать.
- Узкие боковые стенки, полностью продуваемые! Они никак не защищают от погодных условий! Толка от них никакого! Того, что одобрил их установку, надо посадить в них, и пусть в полной мере прочувствуют все "прелести"!!! – возмутился горожанин. // Фото: источник