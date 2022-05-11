11 мая 2022, 10:32
Петрозаводчане попробуют сделать пляж в Песках чище
Жителей карельской столицы пригласили на субботник
14 мая в 11:00 в Песках пройдет первый в этом году субботник. Минприроды Карелии приглашает всех желающих убрать мусор с береговой линии.
Участникам акции «Вода России» предоставят мешки и перчатки. Желающих сделать берега озера чище ждут у кафе «Солоха».
На этой неделе в столице Карелии также проходят субботники. Горожан приглашают присоединиться к экологическим акциям.
В министерстве отметили, что в этом году от мусора планируют убрать более 113 километров прибрежных зон. (фото vk.com)