Петрозаводчане получат зубной рентген от «Милиционера с Рублевки»

В понедельник, 12 апреля, с 08:30 до 20:00 все желающие могут записаться на услугу “3D-снимок зубов” в стоматологии, расположенной по адресу: улица М. Горького, 11. Такая акция - приятный подарок для петрозаводчан от стоматологии и телеканала ТНТ в преддверии выхода нового сериала “Милиционер с Рублевки”.

Такой снимок позволит горожанам узнать о скрытых зубных заболеваниях, проверить челюсть перед установкой брекетов и увидеть состояние зубов. Отметим, что услугу можно получить на месте в стоматологии, или предварительно записавшись по телефону 78-49-78. Важно: администратору сообщить, откуда узнали об этом предложении.

Новый сериал “Милиционер с Рублевки” - комедия, которая заставит зрителя смеяться до слез. Юмор в “Милиционере с Рублевки” дикий и отбитый, но не в плане пошлости. Это скорее фирменный юмор сценариста Ильи Куликова, который любит пошутить над обыденностью с помощью ярких присказок и язвительных ремарок, остроты там, где это уместно, и закрутить историю до трешовых ситуаций.

Приквел состоит из 8 серий, каждая из которых рассказывает о разных явлениях девяностых: от «паленых» кассет, продающихся в палатках у входа в метро, до новых русских в малиновых пиджаках и за рулём шестисотого «Мерседеса». Все эти эпизоды погрузят зрителя в мир юмора и окунут в лихие 90-е, где каждому есть что вспомнить и улыбнуться.

Организаторы акции напоминают, что не стоит откладывать здоровье зубов “на потом”, так как рентгеновские снимки помогут обнаружить скрытые заболевания, которые могут проходить бессимптомно. Позвольте себе улыбаться во весь рот и смотреть новый сериал “Милиционер с Рублевки” с 12 апреля в 21:00 на ТНТ.

*Возможны противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

На правах рекламы.