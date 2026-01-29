Петрозаводчане нашли червяка в больничной каше и жука в магазинной булке. Фотографии возмущенных горожан опубликовали в сообществе «Подслушано в Птз».

Вопросы к еде, которой кормят маленьких пациентов инфекционной больницы, возникли у одного из пользователей соцсети. В порции рисовой каши с какой-то добавкой ему попался то ли червячок, то ли гусеница, то ли личинка.

«Вот чем кормят в инфекционной больнице! И это детское отделение! Мало того, лечились от гриппа, а подхватили бонусом еще и ротавирус»,

- написал автор фотографий.

Другая неприятная встреча ожидала горожанина, который приобрел хлебобулочное изделие в одном из крупных магазинов. В булке оказался жучок.

«В «Ленте» на Ленинградской жуки прямо в мучной продукции. Незаметные. Принесете домой - потом не выведешь их. Я больше там мучное не покупаю. Роспотребнадзор, прошу считать этот пост анонимной жалобой и провести срочно проверку - могут заразить тысячи квартир», - попросил петрозаводчанин.