Петрозаводчане могут удаленно трудоустроиться в Санкт-Петербурге

27 мая 2021 года по адресу ул. Титова, дом 3 в 13:00 состоится открытие Консультационного пункта по вопросам трудоустройства в Санкт-Петербурге. Основная цель работы Консультационного пункта – бесплатно оказать поддержку гражданам, ищущим работу и поддержать развитие внутренней миграции.

Для организации Консультационного пункта подготовлена информация о более чем 5000 вакансий, среднем уровне заработных плат, аренде и покупке недвижимости в Санкт-Петербурге. Посетители смогут получить уникальную возможность пообщаться с работодателем и отправить заявку на трудоустройство.

Квалифицированный сотрудник Консультационного пункта поможет составить персональную анкету соискателя, расскажет об услугах Центра трудовых ресурсов и Службы занятости Населения Санкт-Петербурга и подберет актуальный набор вакансий с опорой на опыт работы и уровень квалификации.

Консультационный пункт будет открыт с 27 мая по 30 августа.

РЕЖИМ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА:

Вт-Сб с 10:00 до 20:00

АДРЕС: г. Петрозаводск, ул. Титова, д. 3