Видеоагентство Ruptly вышло в финал престижной международной премии

В 2019 году команде Ruptly удалось снять уникальные кадры ареста Джулиана Ассанжа в Лондоне, которые затем были показаны многими международными СМИ. Помимо этого мультимедийное агентство телеканала RT вело прямую трансляцию с места масштабного взрыва, произошедшего в порту столицы Ливана Бейрута 4 августа 2020 года. Еще одно международное событие, попавшее в объективы журналистов Ruptly – акции протеста общественного движения Black Lives Matter, проходившие во всех крупных городах США в конце мая 2020 года.

Ruptly в цифрах

Видеоагентство основано в 2013 году. Штаб-квартира находится в Берлине. Сегодня команда Ruptly широко освещает события из мира российской и международной политики, мировой экономики, общественной жизни, культуры, спорта, науки, технологий. Вещание ведется на шести языках. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, проект был создан как «альтернативный ресурс на рынке профессиональных новостных видеоматериалов». Агентство ежемесячно снимает более тысячи видеороликов и выпускает в эфир сотни часов прямых трансляций, которые смотрят не только в России, но и далеко за ее пределами.

Корреспондентская сеть состоит из почти 3 000 профессиональных журналистов и редакторов из разных стран мира. На счету агентства есть несколько престижных наград, таких как Shorty Awards, Drum Online Media Awards, German Stevie Awards. На Youtube-канал агентства подписано уже почти два миллиона зрителей.

О премии

Премия The AIB International Media Excellence Awards (The AIBs) была учреждена в 2005 году некоммерческой Ассоциацией международного вещания, штаб-квартира которой находится в Великобритании. Учредитель награды ежегодно принимает сотни заявок от новостных агентств и телекомпаний из разных стран.

Главным соперником Ruptly в категории News Agency of the Year стало французское информагентство AFP. В 2020 году в шорт-лист международной премии The AIBs вошли также другие проекты Russia Today. В частности, Ассоциация международного вещания отметила серию новостных выпусков телеканала RT France, посвященных самой резонансной теме года – пандемии COVID-19. В списке номинантов также оказался авторский фильм канала RTД «Дикие и свободные». Документальный проект посвящен 25-летию работы фонда WWF в России.