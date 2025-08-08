Петрозаводчане меняют город с помощью Платформы обратной связи

Платформа обратной связи – это общий инструмент для жителей и власти, который помогает сделать населенные пункты республики лучше. На платформе жители могут подавать обращения, проходить опросы и участвовать в важных голосованиях.

Многие общественные пространства Петрозаводска преобразились благодаря активности жителей. Горожане участвуют в голосованиях и подают обращения в системе ПОС. Ксения Иванова, начальник управления благоустройства и экологии Администрации, отметила, что органы власти реагируют на все поступающие обращения и стараются выполнить необходимые работы или запланировать на ближайшее время.

Также с помощью платформы горожане ежегодно выбирают общественные территории, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды.

- сообщила Ксения Иванова.

В городе Петрозаводске уже более 30 примеров таких объектов, которые благоустроены благодаря активной позиции жителей города и участию в голосовании на платформе. Например, в Побережном парке появилась комфортная зона отдыха у воды, а также зона для прогулок. Все благодаря коммуникации жителей и власти.

Местные жители видят результат и понимают, что их участие приносит реальные перемены.

Мы гуляем два раза в неделю, по вторникам и четвергам, круглогодично. И мы очень довольны, что тут сделали такой нам презент,

- рассказали петрозаводчанки Людмила и Галина.

Подать обращение или пройти опрос можно здесь.

Фото: скрин с сайта Госуслуги